ViviNordEst Carnevale, tutti gli eventi dei prossimi giorni a San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi

Molti gli eventi di carnevale in questi giorni a Primiero. Segnalate i Vostri

SABATO 25 FEBBRAIO

“NA SLITADA IN COMPAGNIA” – 3^ Edizione della gara di slittino aperta a tutti, con slitte da divertimento e slitte sportive, il tutto accompagnato dalle delizie nello stand gastronomico a cura dei “Mazaroi”. Tonadico- Località Zocchet, dalle ore 17. Iscrizioni a partire dalle ore 17.00, inizio della gara alle ore 18.00 circa.

MEZZANO ROMANTICA: SFORTUNATO DEPERO – Progetto teatrale sulla vita e il percorso dell’artista. Prodotto da Associazione Elementare, regia di Carolina De La Calle Casanova, con Corinna Grandi, Andrea Pinna, Federico Vivaldi. Mezzano- Tabià della Gemma, ore 21

HAPPY CHEESE 2017 – SPECIALE TRAMONTO – Divertenti e golosi aperitivi, interessanti degustazioni serali, originali percorsi da gustare con gli sci e curiose cene con menù e spettacolo a tema…in una parola, #HAPPYCHEESE! San Martino di Castrozza- Programma “SPECIALE TRAMONTO”: * 11.30 – Ristorante Da Anita, Chalet Prà delle Nasse. Grill & Cheese con i formaggi di Primiero in abbinamento a Pedrotti Trentodoc. Prenotazione consigliata, tel. 0439 768893. * 17.30 – Rifugio Colverde. TASTE THE SUNSET – SPECIALE TRAMONTO Apericena con i formaggi di Primiero, i salumi della Macelleria Bonelli e le erbe di montagna di Erborì in abbinamento Altemasi Trentodoc e vini Cavit. Possibilità di sciare in notturna su pista illuminata Colverde dalle ore 19.30. Su prenotazione, tel. 0439 768867

CIAK SI GIRA – Affrontare sui set cinematografici prove di abilità come astuti agenti segreti, intrepidi esploratori, dolcissime tate, coraggiosi guerrieri Jedi, invincibili pirati e bizzarre ragazzine ti permetteranno di trovare il tesoro dei pirati e di gustare una merenda scoppiettante. Fiera di Primiero – Centro Storico, dalle ore 15

L’INVASIONE DEI MINIONS – Laboratorio “Minionsfritti” e “Crea i tuoi occhialoni”. Quota di partecipazione €3.00. Iscrizioni entro il 23/02. Per Info: Jennifer, 333-6731969 – Carlo, 348- 8116200. A cura del Gruppo Oratorio di Canal San Bovo. Canal San Bovo – Teatro Oratorio, ore 14

GIRO TURISTICO ELICOTTERO – Info e prenotazioni: tel. 0445 387218, e-mail: info@aviosrl.it. Matteo 347 2234864 – Gianni 335 1012546. San Martino di Castrozza – Prà delle Nasse, dal mattino

DOMENICA 26 FEBBRAIO

ASPETTANDO CARNEVALE A SAN MARTINO – Animazione di Art Swiss Entertainment per grandi, piccini e sorpresa a cura del Gruppo Giovani San Martino. San Martino di Castrozza – Piazzatta la Crodaroi, dalle ore 17.00

INVASIONE DEI MINIONS – Ore 12.00: pranzo preparato dal Gruppo Animatori; Ore 14.00: giochi per piccoli e grandi con il Gruppo Giovani; Ore 16.00: allegro saluto delle maschere agli ospiti della APSP. In caso di pioggia il pranzo sarà seguito dalla proiezione di un film. Per Info: Jennifer, 333-6731969- Carlo, 348-8116200 Canal San Bovo – Oratorio Parrocchiale, dalle ore 12

GIRO TURISTICO ELICOTTERO – Giro turistico in elicottero. Info e prenotazioni: tel. 0445 387218, e-mail: info@aviosrl.it. Matteo 347 2234864 – Gianni 335 1012546. San Martino di Castrozza – Prà delle Nasse, dal mattino.

Tutti gli altri eventi nei paesi e città vicini su www.vivinordest.it