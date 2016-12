ViViNordEst 16 – 18 dicembre: tutti gli eventi da non perdere a NordEst

Weekend ricco di appuntamenti a San Martino di Castrozza, passo Rolle, Primiero e Vanoi, ma non solo. Segnalate i Vostri eventi alla redazione

VENERDI’ 16

PRIMIERO E LO SPARTIACQUE DEL 1966 - Prosegue in fino al 6 gennaio 2017, la mostra dedicata ai 50 anni dell’alluvione. Visitabile nei seguenti orari: lunedì – venerdì: 8.30 – 12 e 14:30 – 17:30 - sabato e domenica: 14:30 – 17:30. seguirà nel Comune di Mezzano - Sala Centro Civico dal 13gennaio 2017 al 12 febbraio 2017 lunedì – venerdì: apertura a richiesta sabato e domenica: 14 – 17 e infine a Canal San Bovo - Casa dell‘Ecomuseo dal 13 febbraio 2017 al 1° maggio 2017 - lunedì – mercoledì e venerdì: 9 – 12

CONVEGNO DRAMMI SACRI NEL VANOI - Presentazione del nuovo allestimento dei drammi sacri in Vanoi. Ne discutono: Quinto Antonelli, Fondazione Museo storico del Trentino, Claudio Ferlan, Fondazione Bruno Kessler, Davide Porporato, Università del Piemonte Orientale, Valeria Zugliani, Angelo Longo, Luca Brunet. Zortea, Casa della Cultura, ore 17

SABATO 17

LA VIA DI SCHENER - Sabato 17 dicembre alle ore 17:00 presso il palazzo delle Miniere a Fiera di Primiero per conoscere la storia dell’antica via di Schenèr che collegava Primiero a Feltre con la presentazione del libro “La via di Schenèr”. Un’esplorazione storica nelle Alpi (Marsilio, 2016) di Matteo Melchiorre. L’autore dialogherà con il giornalista Nino Vascon. A seguire a Pieve ci sarà l’inaugurazione della mostra delle illustrazioni realizzate da jimi Trotter.

FREE SKI DAY - Il 17 dicembre in Trentino si impara a sciare gratis! I Maestri delle Scuole Sci del Trentino saranno a disposizione per lezioni collettive GRATUITE di 2 ore a bambini e adulti nelle discipline di Sci Alpino, Fondo e Snowboard. Contatta una delle nostre Scuole Sci! San Martino di Castrozza / Passo Rolle – piste da sci, tutto il giorno

CENA DI NATALE CON IL PATT - Ritorna la tradizionale cena di Natale con il partito Autonomista. Saranno presenti Franco Panizza, Michele Dallapiccola e in fine serata anche il Presidente Ugo Rossi. Transacqua Htl Castelpietra dalle ore 19.30.

DOMENICA 18

MERCATINI DI NATALE DI SIROR - La giornata sarà allietata dalla musica dei PASTORI con FISARMONICA e da alcuni canti del CORO SASS MAOR. La singolare ed elegante LILIAN “QUEEN OF THE FLOWERS” si esibirà in prove di magia, trasformismo, bolle gigantesche fra la curiosità dei bambini che ammirano la loro Fatina dei Fiori. I più piccoli potranno fare il giro delle vie del Mercatino in GROPPA AGLI ASINELLI dell’Agritur DALAIP dei Pape. Ore 17.00: PREMIAZIONI della 22^ edizione del concorso IL MIO ALBERO DI NATALE e della 15^ edizione del simposio di scultura su legno ARTE NATALE. Siror – Centro Paese, dalle 10.30 alle 18.30

CORSA DI BABBO NATALE - Corsa non competitiva, aperta a bambini, famiglie ed atleti. Percorsi da 6km e 1,8km. Ritrovo ore 14.30 – partenza dalle ore 15.00 Imèr – Ex Sieghe, iscrizioni dalle ore 14.30

ANGOLO ARTIGIANALE NATALIZIO - Mostra mercato con oggetti di artigianato natalizio e dimostrazioni di maestri artigiani locali e esposizione di lavori a traforo. Imèr fino al 23 dicembre con orario 14-20 e nei festivi 10-20

3TRE – AUDI FIS SKI WORLD CUP NIGHT SLALOM

PROGRAMMA 21 e 22 dicembre 2016

Appuntamenti Valsugana e Tesino

Mostra “Imprenditori dell’immagine” Museo per Via Pieve Tesino fino al 29 gennaio, 2017

Altri appuntamenti dal Feltrino

La mostra resterà aperta fino al 26 febbraio 2017

Al Cinema a Feltre

Tutti gli altri eventi a NordEst

su www.vivinordest.it