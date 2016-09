ViViNordEst 15 – 25 settembre 2016, una lunga serie di appuntamenti saluta l’arrivo dell’autunno

Ultimi giorni di settembre ricchi di appuntamenti nel Primiero Vanoi ma anche nel vicino Feltrino dove torna la festa del fagiolo di Lamon. Grande attesa per il weekend della Desmontegada a Primiero

Nordest – Molte le iniziative in programma nel fien settimana tra Primiero, Feltrino, ma non solo. ecco i principali appuntamenti dei prossimi giorni.

September Fest – 11° Motoraduno Route50

Sabato 17 settembre - Undicesima edizione del motoraduno con stand gastronomico e live music. Imèr - Tendone c/o zona sportiva, dal pomeriggio

Spaetzle in piazza nel Vanoi

Domenica 18 settembre. Giornata dedicata ai tipici gnocchetti tirolesi, proposti in varie qualità e serviti con diversi condimenti. Possibilità di degustarli assieme ai dolci della tradizione, accompagnati da buona musica, intrattenimenti vari per grandi e bambini. Canal San Bovo- Centro Paese, dal mattino. Ore 15.30 - Live Imitation Show Spettacolo di imitazioni e trasformismo con Luciano Maci

Raduno Dolomitico 500 e derivate

Domenica 18 settembre. Dalle ore 8 ritrovo in centro a Mezzano con esposizione delle vetture. Poi sfilata per i paesi di Mezzano e Imèr e arrivo a Canal San Bovo per poi arrivare per l’ora di pranzo (ore 13.30) in Val Canali. Paesi di Primiero - dal mattino

16/17/18 settembre 27^ festa del fagiolo di Lamon

Già la prima serata della festa, venerdì 16 settembre, dopo la cerimonia di inaugurazione alle 18 e la consegna dei premi al volontariato e a giovani imprenditori lamonesi, ci saranno piccoli concerti musicali nelle vie e piazze del paese: Durexx in piazza 3 Novembre, Arry and the Drifters in piazza Pesa e musica dal vivo allo stand Atl.

Sabato 17 settembre, spettacolo di giocoleria e burattini con Santosh e Lucia, la dimostrazione di arti marziali e Taj Ji Quan, l’esibizione del gruppo folk I Ladin del Poi, musica dal vivo e con dj. Alle 21.30 c’è il concerto Exit Band Italian Tribute in piazza e La malagria in piazza Pesa. Domenica alle 11 teatro delle figure animate “Pentolina, pentoletta e pentolaccia”. Nel pomeriggio il concerto del Corpo musicale folkloristico di Primiero, l'esibizione del gruppo Folkloristico Trevigiano, lo spettacolo di burattini “Fiabe e leggende delle Dolomiti”. E ancora musica dal vivo e con dj in altri punti del paese.

Sabato e domenica sarà allestita un’area artigianale con lavorazione sul posto nel cortile interno della scuola materna. Inoltre in vari momenti delle due giornale la tradizionale tosatura delle pecore. Ci sarà un’area giochi con gonfiabili in via Roma. Nella sola giornata di domenica l’esposizione di uccelli rapaci sul Colle di San Pietro.

Sotalazopa

Venerdì 16 e Sabato 17 Settembre

Tonadico sotalazopa.it

Pedalata ecologica e Sport day

Sabato 17 Settembre 2016 - Primiero. Nell’ambito della settimana europea della mobilità, pedalata inaugurale dell’anello ciclabile Family Green Way di Primiero. Imèr- Ritrovo c/o stazione Bike Sharing Scuola Elementare ore 9.45. Vuoi provare uno sport nuovo? Istruttori delle diverse discipline sportive saranno disponibili per farvi provare qualche nuovo sport! Per giovani,famiglie,bambini e sportivi di ogni età! Partecipazione gratuita per tutto il pomeriggio.

“Armonie nel Vanoi” Rassegna Cori di Montagna

Sabato 17 Settembre 2016 – Prade, Valle del Vanoi. Incasso serata pro popolazioni terremotate

Muccandando in Valle

Sabato 17 Settembre 2016 - Valle del Lozen – Valle del Vanoi. Passeggiata guidata per accompagnare il rientro delle mandrie dall’alpeggio a Malga Lozen fino a Mezzano, lungo i sentieri forestali, merenda genuina in loc. Camp. Rientro a Malga Lozen con bus verso le ore 13.00, possibilità di pranzo presso l’agritur. Valle del Lozen - Ritrovo presso Malga Lozen alle ore 9.00 (su prenotazione tel. 347.5167624)

Storia e racconti dalle trincee

Venerdì 16 settembre serata con lo storico Adone Bettega San Martino di Castrozza- Sala Congressi ore 20.45

Gran Festa del Desmontegàr 2016

Dal 22 al 25 settembre grande festa in occasione del rientro a Primiero degli animali dopo l’alpeggio estivo nelle malghe. Magie di latte e caglio, El Marendol del Mazaròl, Laboratorio per piccoli casari, En dì al Maso.

Weekend ricco di iniziative a Feltre

SABATO 17 SETTEMBRE, ore 18.00 – Palazzo Borgasio

“LAVORI D’AUTUNNO: UNA LETTURA JUNGHIANA DELL’OPERA DI SILVIO GUARNIERI”

Conferenza del dott. Beniamino Mirisola (Università di Venezia)

Dopo la conferenza del prof. Alessandro Scarsella dello scorso aprile, su Silvio Guarnieri e i canoni del ’900, sabato 17 settembre, alle 18.00, sempre a Palazzo Borgasio (ingresso da Via Luzzo 13) si terrà un altro appuntamento sull’opera di Silvio Guarnieri, letterato tra i più importanti del Novecento italiano, a quasi ventiquattro anni dalla sua scomparsa.

Relatore sarà il dott. Beniamino Mirisola, docente di Letteratura italiana a Ca’ Foscari e Didattica della Lingua italiana all’Università di Trieste, che si è occupato della curatela e revisione filologico-linguistica di saggi e testi letterari con particolare riferimento all’opera del poeta romanesco Giuseppe Gioachino Belli e alla novellistica veneta tra Sette e Ottocento.

Il professor Mirisola rivisiterà in chiave junghiana gli scritti di Silvio Guarnieri contenuti in “Lavori d’autunno”, il volume curato da Pietro De Marchi, edito da Manni nel 2012. Questo libro, pubblicato con il sostegno della Regione del Veneto nell’ambito delle celebrazioni del centenario della nascita di Silvio Guarnieri, raccoglie dieci racconti, l’ultimo dei quali dà il titolo alla raccolta. Questi racconti per Guarnieri dovevano costituire, come scrive De Marchi nella quarta di copertina del volume, “la parte conclusiva di una ininterrotta testimonianza personale… i capitoli si catalizzano intorno ad un nucleo narrativo – la vecchiaia, la malattia, l’amore – la morte -, con una compiuta unità“.

SABATO 17 SETTEMBRE, ore 21.00 – Teatro de la Sena

“MARCO PANTANI – IL CAMPIONE FUORI NORMA”

spettacolo teatrale con Alessandro Albertin e Francesca Botti

Secondo spettacolo della rassegna “Sportivamente teatro” nata da un’idea di Jacopo Dalla Palma e curata dal Servizio Cultura del Comune di Feltre. Sabato 17 settembre alle ore 21.00 è in scena il ciclismo con la vicenda di uno dei suoi campioni prima più osannati e poi più criticati degli ultimi anni anni: Marco Pantani. Lo spettacolo ripercorre analizzandoli i punti chiave di questa vicenda fino alla triste fine del campione in un residence di Rimini. Alessandro Albertin e Francesca Botti portano in scena un’emozionante inchiesta che rinvanga un passato recente dello sport italiano chiedendosi se Pantani non sia stato un capro espiatorio, schiacciato dai meccanismi di potere che agiscono per proteggere il sistema. Lo spettacolo gode del patrocinio della Fondazione Marco Pantani onlus.

Maggiori informazioni e PRENOTAZIONI on line sul sito http://cultura.comune.feltre. bl.it . Con la formula “abbonamento”, in accoppiata con lo spettacolo (S)legati del 25 settembre dedicato al mondo dell’alpinisimo, il prezzo è ridotto.

DOMENICA 18 SETTEMBRE, ore 18.00 – Piazza Maggiore

CONCERTO PER VITTORINO – Banda Città di Gonzaga e Banda Città di Feltre

Dopo il successo della manifestazione di luglio, domenica 18 settembre, tornano le bande a Feltre, con un’iniziativa musicale realizzata in collaborazione con la Banda Città di Feltre che vede la presenza della Banda Città di Gonzaga di Mantova. Il complesso, che sarà presente a Feltre con 34 elementi, vanta un’origine che risale alla metà dell’Ottocento. Dopo una prevalente attività di parate e sfilate, dalla metà degli anni Novanta la banda si è rivolta anche all’attività concertistica con un repertorio che spazia dalle trascrizioni di musica classica all’originale per banda, dalle colonne sonore alla musica leggera e, negli ultimi anni, ha stretto importanti scambi culturali con altri corpi bandistici in Italia e all’estero. La banda è attualmente diretta dal maestro Andrea Mastroeni, strumentista, didatta, direttore e compositore.

Il concerto si terrà in piazza Maggiore e avrà inizio alle ore 18.00. In programma c’è un vivace repertorio musicale per musica da banda tratto da colonne sonore con l’aggiunta di qualche brano di musica rinascimentale in omaggio a Vittorino da Feltre nel 570^ anniversario della morte. L’iniziativa infatti è dedicata al famoso pedagogo Vittorino daFeltre che, proprio alla corte dei Gonzaga nel Granducato di Mantova, conseguì fama e grandi riconoscimenti con il suo progetto educativo “Ca’ Gioiosa” dando lustro alla sua città natale. Per l’occasione, la Banda Città di Feltre avrà come direttore ospite Ivan Villanova, direttore e clarinettista di fama nazionale che ha al suo attivo concerti in Europa, USA e Giappone, oltre che incisioni, riprese televisive e registrazioni radiofoniche RAI. In caso di maltempo il concerto si terrà sotto il loggiato del Municipio.

