Vittorio Veneto, la ciclista trentina Alice Toniolli cade in gara: sono ore di apprensione

Preoccupazione nel mondo delle due ruote per la campionessa europea Mixed Relay juniores del 2023: è in condizioni critiche all’Ospedale di Treviso dopo una caduta al Circuito dell’Assunta

NordEst – La ciclista 19enne trentina, Alice Toniolli è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Treviso dopo aver violentemente sbattuto la testa contro un muretto nel corso della gara femminile del “Circuito dell’Assunta”, a Ceneda di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, nel pomeriggio del 14 agosto. La direzione sanitaria dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso conferma che l’atleta è in prognosi riservata. Il sindaco di Mezzocorona : “Ragazza meravigliosa, mi auguro che tutto si risolva per il meglio”

L’atleta della Top Girls Fassa Bortolo, originaria di Mezzocorona (foto dal gruppo Fb Passione per il ciclismo), per cause in corso di accertamento, poco dopo metà corsa mentre si trovava in gruppo ha perso il controllo della bicicletta, si è sbilanciata ed è andata a sbattere contro un muretto. Inizialmente Alice, da quest’anno passata tra le professioniste, era stata trasportata in elicottero all’ospedale di Conegliano ma, a seguito dell’aggravarsi delle condizioni, vari traumi riportati alla testa e al torace, è stata trasferita a quello di Treviso. Sul traguardo Elisa De Vallier subito dopo la vittoria ha dedicato il successo alla Toniolli, sua compagna di squadra.

In breve

Verona, bus esce di strada: muore una donna. Lacramioara Radulescu, originaria della Romania. Viveva a Sommacampagna. Avrebbe compiuto 49 anni il prossimo 30 agosto. È lei la passeggera dell’autobus articolato di linea morta nell’incidente di questa mattina di Ferragosto a Verona. Faceva la badante, aveva da poco lasciato l’anziana che accudiva nel quartiere di Parona. Lungo l’Adige, lo schianto. Poco dopo le otto del mattino il mezzo ha perso il controllo e è finito contro un muro. Guarda il servizio TGR Veneto.