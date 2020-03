PrimieroAccendiLaTuaVoce: giovedì 19 marzo alle 21 lume sul balcone cantando con Jimi e Zita: “Virus go home”, l’appello della Comunità

#IoRestoACasa Ecco l’invito dei sindaci e del presidente della Comunità di Primiero. Una originale iniziativa nata dall’idea dell’assessore di Primiero, Francesca Franceschi e dal noto musicista e artista locale, Jimi Trotter che ancora una volta ci emoziona con le sue note, cantando insieme: “Corona, Corona…virus, ti prego vai a casa… “

Primiero (Trento) – #iorestoacasa è questo l’invito dei Sindaci e del Presidente della Comunità di Primiero, al senso di responsabilità comune nel rispettare le regole in questo periodo di emergenza.

Guarda l’appello di Sindaci e Comunità

Clicca e canta con Jimi

Un lume acceso alla tua finestra sarà il simbolo di riconoscenza per quanti lavorano ogni giorno in prima linea, di sostegno a chi sta combattendo questa dura battaglia in un letto d’ospedale, di vicinanza a chi ha perso un proprio caro.

ACCENDI UN LUME (IN SICUREZZA) SULLA FINESTRA sarà il simbolo di riconoscenza per quanti lavorano in prima linea, per chi si trova in un letto d’ospedale o per chi ha perso un proprio caro

Musica e parole nel video

TESTO ITALIANO

Corona, Corona, dove sei stato così a lungo ?

Corona, Corona, dove sei stato così a lungo?

Sono stato preoccupato per te, virus, virus, ti prego vai a casa. Ho un polmone che fischietta, Ho un polmone che canta. Ho un polmone che fischietta, Ho un polmone che canta. Ma a causa tua, cattivo Corona, la vita non significa niente.

Corona, Corona, virus, sei sempre nei miei pensieri. Corona, Corona, virus, sei sempre nei miei pensieri. Sto pensando a te, ganzo, e non mi posso trattenere dal piangere.

TESTO INGLESE

Corona, Corona, where you been so long?

Corona, Corona, where you been so long?

I’m worried about you, virus, Virus, please go home. I have a lung that whistles, I have a lung that sings. I have a lung that whistles, I have a lung that sings. But for you bad Corona, Life don’t mean a thing.

Corona, Corona, Virus on my mind. Corona, Corona, Virus on my mind. I’m a-thinkin’ ‘bout you, dude, I just can’t keep from crying.