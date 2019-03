Violenze sulla moglie, 28enne arrestato dai carabinieri di Cles

Connect on Linked in

Aveva già ricevuto ammonimento dal questore per maltrattamenti

Trento – I carabinieri di Cles hanno arrestato un uomo di 28 anni per maltrattamenti contro i familiari, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti. Mercoledì mattina la furia dell’uomo – un nord africano di 28 anni già denunciato per reati commessi con violenza e che, nell’agosto del 2017, aveva ricevuto dal questore di Trento un ammonimento proprio per maltrattamenti alla consorte – ha finito per allarmare passanti e vicini di casa che, preoccupati, hanno segnalato il fatto al 112.

I militari, giunti sul posto, hanno riportato in qualche modo alla calma l’uomo mentre un’autoambulanza ha condotto la donna presso l’ospedale di Trento. Interrogata, la moglie ha denunciato una situazione familiare tesa per via degli atteggiamenti del coniuge, spesso inquieto, ed alcune volte violento, unicamente nei suoi confronti. L’ultima violenta aggressione si era verificata solo una settimana prima.

In breve

Polizia e Carabinieri hanno arrestato due algerini di 20 e 21 anni che hanno compiuto una serie di furti con destrezza in Alto Adige. In particolare, mentre uno dei due distrava la vittima, l’altro si appropriava della refurtiva, portafogli, borse, tablet e cellulari. Un terzo componente della banda, di 18 anni è tuttora ricercato. I furti avenivano perlopiù sugli autobus o alle fermate degli autobus a Bolzano, in zona Gries o nel centro della città. Le forze dell’ordine accusano la banda di aver compiuto 15 furti a partire dall’estate scorsa, ma la loro attività era diventata più serrata negli ultimi mesi. Recentemente erano stati fermati per un furto in un appartamento a Terlano. La squadra mobile della polizia di Trento, con il concorso di quella di Vicenza, ha arrestato nella cittadina veneta un richiedente asilo centroafricano, latitante, ritenuto responsabile di traffico di sostanze stupefacenti.

Oltre una decina evacuati dopo incendio a Pergine. Quattro, intossicate dal fumo, sono state portate in ospedale. Si tratta di un uomo che si è messo in salvo coi figli. La causa del rogo risulta del materiale elettrico che era nelle cantine e che ha portato il fuoco nella palazzina, prima che i residenti potessero rendersene conto e costringendoli così a fuggire in fretta.