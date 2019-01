Violenze in famiglia a Primiero e Canazei: interventi in piena notte dei Carabinieri

Connect on Linked in

Inizio anno particolarmente impegnativo per i Carabinieri della Compagnia di Cavalese. A Primiero, giovane arrestato in flagranza di reato

Cavalese (Trento) – Gli uomini della Stazione Carabinieri di Primiero San Martino di Castrozza – guidati dal comandante Sandro Colautti – nella notte del 6 gennaio scorso, sono intervenuti in una abitazione durante una e violenta lite in atto all’interno della sfera famigliare di una coppia residente nel Primiero.

Nel dettaglio, verso le ore 23.00 i militari ricevevano una richiesta di aiuto al centralino della Compagnia Carabinieri di Cavalese che inviava immediatamente sul posto indicato la pattuglia della Stazione di Primiero di servizio esterno.

“I Carabinieri – informa una nota della Compagnia di Cavalese -, sono intervenuti rapidamente nella casa indicata dalla segnalazione telefonica ed al loro arrivo si sono trovati davanti ad un trentunenne locale che impugnava una sbarra in acciaio con tono minaccioso nei confronti della convivente che cercava in tutti i modi di proteggersi. Il primierotto – che non era nuovo ad analoghi episodi perpetrati anche in quest’ultimo periodo -, è stato così arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Bolzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria”.

Violenza in famiglia a Canazei

Alle ore 01.00 dello scorso 8 gennaio, al centralino della Compagnia Carabinieri di Cavalese giungeva una richiesta di aiuto in quanto veniva segnalata in un’aggressione in atto nella frazione di Penia del Comune di Canazei. “Nell’immediatezza – spiegano i militari – veniva inviata una pattuglia della locale Stazione Carabinieri, giunti sul posto i militari trovavano un trentunenne in visibile strato d’ebrezza alcoolica che aveva appena aggredito dei famigliari.

L’esagitato nel corso dell’intervento minacciava di morte anche i militari sopraggiunti rendendo particolarmente difficoltoso l’intervento, che solo grazie alla professionalità degli operanti

non è sfociato a più gravi conseguenze. Non senza problemi i militari riuscivano a placare gli animi, successivamente l’aggressore che si era servito anche di un coltello per minacciare

i famigliari, veniva trasportato per le cure e gli accertamenti del caso.

A seguito del movimentato episodio i due famigliari aggrediti venivano giudicati guaribili con prognosi di 20 giorni s.c. mentre l’aggressore veniva deferito alla Procura della Repubblica del

Tribunale di Trento per i reati di lesioni personali e violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale”.