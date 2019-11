Violenza sulle donne, una vittima ogni 15 minuti

Ogni quindici minuti una donna è vittima di violenza per un totale di 88 casi ogni giorno

NordEst (Adnkronos) – E’ la media registrata solo nel mese di marzo del 2019 in base ai dati diffusi dalla Polizia attraverso la pubblicazione ‘Questo non è amore 2019’, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nell’82% dei casi chi fa violenza su una donna non bussa ma ha le chiavi di casa e l’ex partner è indicato dalla vittima come presunto autore degli atti persecutori nel 60% dei casi.

Il fenomeno della violenza sulle donne nel biennio 2018-2019 appare in diminuzione: calano del 16,7% le violenze sessuali (nel 2017 erano in aumento del +14%), del 2,9% i maltrattamenti in famiglia, del 12,2% gli atti persecutori. Rispetto al 2018, nel periodo gennaio-agosto 2019 diminuisce del 4% il numero di vittime di sesso femminile sul totale degli omicidi, si passa infatti dal 38% al 34%.

In questo quadro, il femminicidio, che a fini operativi è stato definito come un atto criminale estremo perpetrato in danno della donna in ragione del proprio essere, fa registrare un aumento percentuale: si passa dal 37% di femminicidi sul totale delle vittime di sesso femminile del 2018, al 49% nel periodo gennaio-agosto 2019.