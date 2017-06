Violento incendio in un palazzo di Londra: decine di morti. Due giovani veneti sarebbero tra i dispersi

Print This Post

Il vasto incendio si è sviluppato in un grattacielo in Latimer Road a North Kensington, nella parte ovest di Londra. Le fiamme hanno attaccato tutti i 27 piani dell’edificio e circa 200 vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento dell’incendio. I due dispersi veneti, sarebbero una ragazza di Camposampiero e il fidanzato di S. Stino di Livenza

Londra – Sono 12 i morti provocati dal vastissimo incendio in un grattacielo in Latimer Road a North Kensington, nella parte ovest di Londra (FOTO). Il bilancio della tragedia della Grenfell Tower è stato reso noto dalla polizia. Decine i feriti, alcuni in condizioni critiche.

Purtroppo il bilancio “aumenterà ulteriormente”, ha detto il comandante della Metropolitan Police Stuart Cundy, aggiungendo che non ci si aspetta di trovare sopravvissuti. I servizi di emergenza stanno svolgendo un lavoro “lungo e complesso” nell’edificio e un compito “incredibilmente impegnativo” per confermare quante persone mancano ancora all’appello, ha detto ai giornalisti. Numerosi testimoni hanno visto cadere detriti dal grattacielo in fiamme. Il rischio di un crollo della torre spaventa, sebbene l’intensità delle fiamme si sia ridotta ora dopo ora grazie al lavoro senza sosta dei vigili del fuoco.

Le fiamme che hanno colpito la Torre – che ospita 120 appartamenti e che hanno colpito l’edificio tra il secondo e il 27esimo piano – si sono sviluppate poco prima dell’1 di questa notte ora locale (le 2 in Italia) impegnando nelle operazioni di soccorso circa 200 vigili del fuoco (VIDEO).

I dispersi veneti

Sono due giovani fidanzati veneti, Gloria Trevisan e Marco Gottardi, gli italiani che risultano ufficialmente dispersi nell’incendio del grattacielo a Londra. Gloria Trevisan, 27enne di Camposampiero, in provincia di Padova, e Marco Gottardi, 27enne di San Stino di Livenza in provincia di Venezia, abitavano, a quanto apprende l’Adnkronos, all’ultimo piano del grattacielo andato in fiamme e non sarebbero riusciti a scappare.

“Mio cugino Marco Gottardi e la sua ragazza abitavano al 23esimo piano della Grenfell Tower che è stata distrutta dall’incendio. Se qualcuno li vede, per favore mi contatti il più presto possibile. Non ho notizie da loro dalla scorsa notte, i loro cellulari sono spenti. Prego Dio che stiano bene. Per favore, aiutatemi e condividete. Grazie”, è il post che Pamela Pizziolo ha pubblicato su Facebook dopo l’incendio che ha distrutto la Grenfell Tower di Londra. Il messaggio è stato condiviso da oltre 1000 utenti.

Secondo quanto riporta la Met Police, inoltre, ci sono diversi feriti. L’emittente ‘Sky News’ parla di 30 persone finora portate in 5 ospedali della città.