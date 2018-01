Violente raffiche di vento sulle Dolomiti oltre i 100 km orari, piante cadute nel Feltrino. Scossa di terremoto a NordEst

Connect on Linked in

Le annunciate raffiche di vento sulle Dolomiti sono arrivate con punte particolarmente violente. Disagi si sono registrati nel Feltrino ma anche in molte valli trentine

NordEst – Forti raffiche di vento si sono registrate mercoledì mattina in molte zone del NordEst alpino. Molti impianti chiusi per il forte vento in quota, mentre sul Feltrino, sono caduti alberi in diverse zone: una decina gli interventi dei Vigili del fuoco per alberi caduti e tetti scoperchiati.

Violente raffiche di vento

A passo San Pellegrino l’Ufficio Dighe della Provincia di Trento ha rilevato vento a quasi 100 km/ora alle 11 di mercoledì mattina. Meteotrentino segnala a Mezzano nel Primiero, raffiche 80 km/ora, a Passo Manghen 95 e alla Diga del Careser (Adamello) 131 km/ora.

I disagi nel Feltrino

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Belluno, sono stati impegnati mercoledì dalle ore 12:15 circa, in 18 interventi di soccorso. Le forte raffiche di vento che hanno interessato la provincia, hanno causato la caduta di alcuni alberi e alcune criticità per tegole e comignoli pericolanti. La zona più colpita è stato il versante feltrino ed in particolare la zona di Villabruna e Cart, con numerose piante cadute sulla strada.

I vigili del fuoco, intervenuti con 21 unità e 8 automezzi – di cui 2 Autoscale – provenienti dalla sede centrale, da Feltre e dai distaccamenti di Segusino-Quero-Vas e Feltre, le operazioni di soccorso sono terminate le operazioni di soccorso alle ore 17 circa.

A Feltre, tra le zone più colpite, quella attorno all’Istituto Agrario Della Lucia: le raffiche hanno divelto piante e rami, alcuni dei quali finiti sui cavi della rete elettrica determinando un black-out con inevitabili disagi. Problemi anche per la viabilità verso il Primiero: sono cadute alcune piante sulla strada provinciale 19 che da Ponte Serra sale verso Lamon provocandone la momentanea l’interruzione. Fortunatamente, in quel momento non transitavano veicoli.