Vino in ‘nero’ e false fatture: 5 arresti

Tre persone in carcere 2 ai domiciliari, sequestrati 23mln euro

NordEst – Il Nucleo di Polizia Tributaria di della Guardia di Finanza di Venezia ha dato esecuzione all’ordinanza con cui il Gip di Asti ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, l’obbligo di dimora per altre 2 e il sequestro per equivalente di oltre 23 milioni di euro.

I cinque avrebbero messo in atto un’associazione a delinquere transnazionale, finalizzata all’evasione fiscale, alla frode in commercio per migliaia di bottiglie di vino e al riciclaggio.