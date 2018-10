Vino: Cavit, fatturato oltre i 190 milioni (+4,4%)

Connect on Linked in

Lorenzo Libera eletto nuovo presidente

NordEst – L’anno fiscale di Cavit si chiude con un fatturato di 190,5 milioni di euro, con un aumento del 4,4% rispetto all’esercizio precedente (+7,9 milioni di euro). In particolare, si registra una crescita delle vendite sul mercato nazionale (+14%), che oggi rappresenta il 21,8% del fatturato.

La cifra è contenuta nel bilancio di esercizio 2017-2018 approvato oggi dall’assemblea dei soci che ha eletto alla presidenza Lorenzo Libera, presidente della Cantina sociale di Avio, che subentra a Bruno Lutterotti.

“La crescita rilevante della quota sul mercato interno e la buona tenuta delle esportazioni hanno consentito anche nell’ultimo esercizio di aumentare il valore dei conferimenti dei nostri soci e allo stesso tempo di consolidare una posizione finanziaria in ottima salute, tale da consentire ulteriori obiettivi di investimenti ed eventuali acquisizioni”, ha osservato il direttore generale di Cavit, Enrico Zanoni.

Trovati 200.000 lt falso spumante Italia – Ancora un’operazione delle Fiamme gialle in una cantina del Veneto. Sequestrati dalla guardia di Finanza di Treviso ad un’azienda vinicola 200mila litri di vino spumante che riportava in etichetta la produzione italiana, ma che invece era stato preparato con uve extra Ue, violando la normativa comunitaria. Comminata al titolare una multa di 240 mila euro.I finanzieri hanno analizzato le operazioni di elaborazione della cantina, anche attraverso l’esame della contabilità, appurando che 114.700 bottiglie di spumante pronto per la vendita, erano state ottenute con vini provenienti dall’Est Europa, ancorché la produzione, come riportato in etichetta, avvenisse in Italia. Le bottiglie sono state sequestrate assieme ad altri 111.500 litri di vino sfuso. Il ministero delle Politiche agricole e alimentari ha disposto che il prodotto sequestrato sia usato per la produzione di aceto destinato a fini industriali. I finanzieri hanno evitato che fossero messe in commercio 260 mila bottiglie di vino spumante (valore 800.000 euro), destinato alla grande distribuzione italiana ed estera.

In breve

Progetto TransLagorai, la SAT conferma nessun danno per l’ambiente – “Chi lo ha attaccato lo ha fatto per strumentalizzazione politica”, dice la presidente della Sat, Anna Facchini. Facchini rompe il silenzio sul progetto della Provincia di riqualificare un percorso da 85 km in quota, con un investimento da 3,6 milioni di euro, finito sotto attacco da parte di Mountain Wilderness e di un gruppo di migliaia di persone attraverso un appello on-line. La società degli alpinisti aveva dato le linee guida del progetto da realizzare in 3 anni, deliberato poi dalla Provincia il 10 agosto. Secondo la Sat, gli interventi edili non cementificheranno il Lagorai, ma restaureranno le baite già esistenti.

