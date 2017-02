VIII Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte a Padova – 24, 25 e 26 febbraio 2017

Ricco programma di incontri e rappresentazioni

Padova – Si celebrerà il 25 febbraio in tutto il mondo la VIII Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte. È una manifestazione nata nel 2010 ad opera del SAT, l’associazione che riunisce gli operatori di Commedia dell’Arte, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza di questo linguaggio teatrale universale.

L’Accademia del teatro in lingua veneta, diretta da Luisa Baldi, per il terzo anno consecutivo coordinerà gli eventi che si svolgono nel centro storico di Padova: il Padova Fringe Festival al quale partecipano compagnie di giovani attori italiane e straniere, un workshop sulla creazione della maschera in cuoio e uno spettacolo della nota attrice Nora Fuser. In aggiunta un incontro con docenti universitari che sono specializzati nello studio e ricerca sulle tecniche espressive della Commedia dell’Arte.

Programma

Venerdì 24 febbraio ore 18.30 (ingresso libero)

Sala Rossini del Caffè Pedrocchi

INAUGURAZIONE con la presentazione del DVD dell’edizione scorsa e un incontro con Paola Degli Esposti, docente all’Università di Padova e Simona Brunetti, docente all’Università di Verona, che presenterà un breve intervento sulla Commedia dell’Arte.

Venerdì 24 e sabato 25 febbraio dalle ore 15.30 (ingresso libero)

- (ingresso libero)Nelle piazze del centro storico (Loggia della Gran Guardia, Plateatico del Caffé Rossini e Piazza della Frutta) PADOVA FRINGE FESTIVAL compagnie italiane e straniere presenteranno spettacoli di Commedia dell’Arte

Domenica 26 febbraio ore 16.30

Sala dei Giganti di Palazzo Liviano

OFFICINA LABORATORIO DI MASCHERE IN CUOIO a cura di Giorgio De Marchi con invito particolare alle classi degli Istituti Superiori di Padova

Domenica 26 febbraio ore 17.30 (ingresso € 10 – studenti fino a 19 anni € 5)

Sala dei Giganti di Palazzo Liviano

SPETTACOLO LE FAVOLE DEL CUNTO con ELEONORA FUSER

Programma completo

www.accademiateatroveneto.it

Per maggiori informazioni: Accademia del teatro in lingua veneta

cell. +39 3484238334 – direzione@ accademiateatroveneto.it – www.accademiateatroveneto.it