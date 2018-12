A Vignola Falesina l’ultima Giunta provinciale prima delle festività: tagli sull’accoglienza, per le Gestioni associate sarà sospeso l’obbligo, molti i provvedimenti per le Valli

Connect on Linked in

La Giunta provinciale si è riunita venerdì nella sala consiliare di Vignola Falesina, 173 abitanti (e una nascita in arrivo fra qualche giorno), in Valsugana. “È il comune più piccolo dove ci siamo riuniti: per amministrare territori come quello di Vignola ci vogliono passione e sani ideali” ha detto il presidente Maurizio Fugatti. Da parte sua, il sindaco Danilo Anderle ha ringraziato la Giunta provinciale ed esposto le difficoltà

Vignola Falesina (Trento) – Le risorse finanziarie su cui si basano i piccoli comuni devono far fronte ad una pluralità di bisogni (dalla gestione strade, al personale, che spesso è sottodimensionato, alle necessità dei servizi per la popolazione) per cui aprirsi a collaborazioni con i comuni vicini a volte è vitale, ma il sindaco ha ribadito che è fondamentale portare avanti scelte valutate autonomamente e non imposte.

“Abbiamo centinaia d’anni di storia di autogoverno” ha detto Anderle, “abbiamo necessità che gli obblighi diventino opportunità. Siamo un territorio vivo che prova a resistere e vogliamo cogliere le proposte di sviluppo che ci riguardano”.

Il sindaco ha poi ricordato che il maltempo di fine ottobre ha causato per Vignola Falesina 1 milione di danni, soprattutto nella rete stradale e la perdita di 170 ettari di bosco. Ha colto quindi l’occasione per ringraziare i Vigili del Fuoco e i volontari che si sono prestati, non solo nel comune, ma in tutto il Trentino, per aiutare chi era nel bisogno.

Un ringraziamento che ha voluto rinnovare anche il presidente Fugatti, salutando i pompieri presenti in sala e ricordando di aver sperimentato, in particolare nei giorni difficili del maltempo, la serietà e professionalità con cui vengono da loro affrontate le problematiche sul nostro territorio. Ha poi annunciato che gli argomenti trattati nel corso della Giunta provinciale: tematiche attinenti alle necessità esposte e rappresentate anche in altre piccole comunità del territorio provinciale.

Gestioni associate: sarà sospeso l’obbligo

In Trentino, gli ambiti associativi sono attualmente 35 e coinvolgono 130 comuni. L’obiettivo è quello di sostenere uno sviluppo locale che renda i comuni protagonisti delle proprie politiche, attraverso un riassetto istituzionale capace di rispondere alle esigenze dei singoli territori in modo flessibile e personalizzato. Da questo concetto muove la decisione assunta oggi, attraverso un conchiuso, dalla Giunta provinciale che ha congelato lo stato di attuazione delle gestioni associate obbligatorie, sospendendo l’obbligo dell’avvio delle gestioni associate ad oggi non ancora attivate o attivate parzialmente.

A tal fine verrà inserita una specifica norma nel disegno di legge di assestamento al bilancio provinciale.L’intento è quello di trasformare le gestioni associate da obbligo ad opportunità, partendo da un’imprescindibile analisi quantitativa e qualitativa che coinvolga direttamente i territori, per acquisire dati, informazioni e proposte utili all’elaborazione del piano strategico di riassetto istituzionale.

Tagli al Cinformi – Fine dell’esperienza Cinformi che verrà smantellato entro il 2019. Il governatore Fugatti stringe sull’accoglienza: tagliati anche alloggi e trasporti. Il provvedimento nella seduta di giunta a Vignola Falesina. L’esecutivo ha anche approvato una variazione di bilancio per trovare 143 milioni di euro destinati alla ricostruzione post maltempo. Si comincia con i corsi: stop a quelli di italiano dal primo gennaio, ridotto il supporto psicologico da febbraio, basta orientamento al lavoro da aprile. Entro giugno sarà dismesso il 30% degli appartamenti affittati dalla provincia per i richiedenti asilo. Al Cinformi resteranno i 9 addetti in forza alla Questura; invece entro ottobre verrà chiusa la metà degli sportelli di via Lunelli. La giunta ha deliberato anche il taglio delle tessere di viaggio gratuite per gli inseriti nel progetto accoglienza, che d’ora in poi godranno di 4 viaggi gratuiti al mese. Le risorse per il settore comunicazione del Cinformi, dal quale esce anche il report annuale sull’immigrazione, saranno decurtate del 60%.

