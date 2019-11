Vigili del fuoco di Primiero in azione di prima mattina per taglio piante

Fortunatamente nessuna conseguenza grave. Intervento dei Vigili del fuoco nel comune di Primiero San Martino di Castrozza

Primiero (Trento) – Continuano gli interventi dei Vigili del fuoco per piante cadute a causa del maltempo. Mercoledì di prima mattina, uomini in azione nel comune di Primiero San Martino di Castrozza per alcuni alberi sradicati a causa del forte vento. Ecco le immagini pubblicate dai volontari sulla loro pagina facebook.

Incendio canna fumaria, intervento a Tonadico

Domenica sera, i Vigili di Primiero erano intervenuti anche a Tonadico per un principio d’incendio ad una canna fumaria di una abitazione. Fortunatamente sono state scongiurate conseguenze ben più gravi.