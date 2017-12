Vigili del fuoco: più interventi e più pompieri a Bolzano. A Trento in un anno 7.655 interventi

Connect on Linked in

E’ tempo di bilanci in occasione della patrona Santa Barbara

Trento – Sono stati 7.655 gli interventi compiuti dal Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento nel periodo che va dall’1 settembre 2016 al 31 agosto 2017, di cui 4.342 per soccorso tecnico e 3.313 effettuati dal Nucleo Elicotteri, con una media giornaliera di 21 interventi, di cui 12 del Corpo e 9 del Nucleo elicotteri.

I dati sono stati resi noti dal comandante Ivo Erler nel corso della cerimonia per celebrare la patrona S. Barbara. L’assessore provinciale alla Protezione civile, Tiziano Mellarini, ha lodato “professionalità, impegno e passione dei Vigili del fuoco, tutti, sia i permanenti che i volontari, frutto di una costante azione di formazione e di aggiornamento che si aggiunge ad un personale vocazione a mettersi al servizio degli altri. Il presidente del Consiglio provinciale, Bruno Dorigatti, ha sottolineato il sentimento che lega la comunità trentina ai Vigili del fuoco ed ha individuato in impegno, orgoglio, responsabilità e solidarietà le parole chiave per descriverne l’attività.

Bolzano – Quest’anno il numero degli interventi del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano é salito a quota 3072 con un incremento del 6,3 % rispetto lo scorso anno. La media si attesta di conseguenza sui 8.4 interventi al giorno. Anche quest’anno si é confermato il trend degli ultimi anni, che vede l’attività interventistica riguardante gli incendi in continuo calo: solo il 19% del totale ha riguardato infatti tale tipologia di intervento (compresi gli allarmi dei rilevatori di fumo ed i falsi allarmi). Ció nonostante nel passato inverno ci sono state quattro vittime a causa di incendi in abitazioni private in Alto Adige.

Il campo di attività dei vigili del fuoco si stà sempre più spostando verso gli interventi tecnici, come ad es. incidenti sul lavoro, interventi di grù e carro attrezzi, allagamenti, interventi per maltempo, interventi dovuti a catastrofi naturali, interventi per soccorso in acqua e piccoli interventi tecnici. Come ogni anno, presso il Comando del Corpo Permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano di viale Druso, é stata festeggiata Santa Barbara, la patrona protettrice dei vigili del fuoco. Al termine della funzione religiosa celebrata dal parroco di Gries Dr. Robert Gamper e da padre Reinald, cappellano dei vigili del Fuoco Volontari, é seguito il saluto da parte del Comandante Dr. Ing. Florian Alber ai collaboratori ed agli ospiti d’onore intervenuti, con un breve riepilogo dell’attività svolta nell’anno appena trascorso.

L’assessore provinciale per la Protezione Civile Arnold Schuler ha ringraziato durante il suo discorso tutte le collaboratrici e i collaboratori del Corpo Permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano per il loro prezioso lavoro svolto atto a garantire la sicurezza della popolazione della cittá di Bolzano ma anche di tutta la provincia; ha sottolineato inoltre la professionalitá mostrata nella collaborazione con gli altri corpi volontari di soccorso ma anche con le autoritá statali e provinciali.

Particolarmente gradita é stata l’entrata in servizio da metà anno, previo assolvimento del corso di formazione, di 12 vigili del fuoco che hanno alleviato in parte la precaria situazione venutasi a creare negli anni per la mancanza di personale. Grazie a questo fresco innesto l’età media si é attestata sui 44,45 anni.

Da circa due mesi hanno preso servizio inoltre,dopo aver assolto positivamente il periodo di formazione, tre ispettori antincendio assegnati al servizio tecnico antincendio superiore, andando a coprire dei posti che da anni erano vacanti. Dopo vari anni si é sbloccato anche l’avanzamento di carriera interno in vari ruoli, permettendo a 16 collaboratori, dopo il superamento delle selezioni previste, di assumere le mansioni di vigile capo nonché ad ulteriori 5 di raggiungere il grado di capo reparto.