Vigili del fuoco mobilitati nella notte per incendio a Villa Agnedo: fiamme domate (VIDEO)

Grande lavoro per tutta la notte, per i Vigili del fuoco della Valsugana. Decine di Vigili volontari della zona, hanno operato per ore con fiamme molto alte, come documentano le immagini





Borgo Valsugana (Trento) - Le fiamme sono divampate in una struttura agricola, nella zona di Villa Agnedo, nei pressi della sede dell’azienda di trasporti STS, nel comune di Castel Ivano, in Valsugana, vicino a Borgo.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Si tratta di un deposito di fieno di un’azienda agricola della zona, di proprietà di Oscar Sandri, molto noto anche per il locale (malga Arpaco) che gestisce con la famiglia, al passo Brocon.

Indagini in corso sulle cause dell’incendio.

Il rogo è scoppiato dopo le 2 ed era ben visibile anche da chi passava in auto sulla strada della Valsugana.

Ecco le immagini, di alcuni lettori e il video della TGR

Le spettacolari immagini dell'incendio che ha distrutto un magazzino agricolo a Villa Agnedo in #Valsugana. pic.twitter.com/GNhmEfmBFT — Tgr Rai Trentino (@ViaPerini141) January 28, 2017