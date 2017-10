Vigili del Fuoco Volontari di Primiero, 64 abilitati all’uso del defibrillatore: sarà installato nelle sei caserme del Distretto

Connect on Linked in

Sono ben 64 (poco meno della metà dell’organico dell’intero Distretto) i Vigili del Fuoco Volontari di Primiero che, con l’ultima sessione di esame, sono stati abilitati all’uso del defibrillatore DAE, in attuazione del protocollo siglato dall’Ispettore del Distretto VVF con il Servizio Politiche Sanitarie della Provincia Autonoma di Trento

Primiero (Trento) – Nel “Progetto provinciale per la defibrillazione precoce” sono stati individuati proiprio i Vigili del Fuoco come “gruppo prioritario di popolazione” idoneo all’uso del defibrillatore in attività extraospedaliera.

La durata del corso di 20 ore con selettivo esame finale ha permesso ai Vigili del Fuoco di acquisire competenze sulla defibrillazione precoce su persone adulte, in età pediatrica e primo soccorso del traumatizzato.

“In ognuna delle sei caserme dei Corpi del Distretto – spiega l’ispettore dell’Unione Distrettuale Paolo Cosner, verrà a breve installato un apparecchio defibrillatore automatico DAE che potrà essere utilizzato sia negli interventi di emergenza istituzionali attivati dalla Centrale Unica di Emergenza 112, ma anche in qualsiasi situazione quotidiana in cui un Vigile del Fuoco abilitato potrà usare, in ogni luogo dove presente, (campi sportivi, pallazzetti, musei, ecc.) un defibrillatore in caso di necessità di defibrillazione precoce. Condizione imprescindibile per il mantenimento dell’abilitazione sarà un aggiornamento annuale (retrining) di due ore.

L’impegno e la voglia di formarsi e specializzarsi dei Vigili del Fuoco Volontari – conclude l’ispettore Cosner – a favore della gente delle nostre comunità è costante, non solo nel settore specialistico dei VVF ma anche in ogni evento in cui c’è da dare una mano e portare soccorso a chi ne ha bisogno”.