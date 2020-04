Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Nu.Vol.A in azione per le mascherine alle famiglie del Primiero Vanoi Mis

In alcuni Comuni la distribuzione è già stata ultimata, mentre nella giornata di venerdì toccherà ai paesi del Vanoi e a Primiero San Martino di Castrozza

Primiero Vanoi Mis (Trento) – Distribuzione delle mascherine chirurgiche alle famiglie già effettuata o in fase di ultimazione nei Comuni di Imèr, Mezzano e Sagron Mis.

Iniziata anche nelle prime frazioni di Canal San Bovo, mentre nella giornata di venerdì sarà conclusa la consegna anche a Fiera di Primiero, Transacqua, Siror, Tonadico e San Martino di Castrozza, così come in tutti i paesi della Comunità di Primiero.

Volontari in campo

Grande spiegamento di volontari dei Vigili del fuoco in campo per concludere in breve tempo l’operazione, con il supporto anche del Soccorso alpino e dei Nu.Vol.A.

La consegna viene effettuata dai Vigili del fuoco in divisa a San Martino di Castrozza – così come nel Vanoi e nelle altre zone – mentre a Fiera di Primiero, Transacqua, Tonadico e Siror, oltre ai Vigili del fuoco, opereranno anche gli uomini del Soccorso alpino sempre in divisa con il supporto logistico dei Nu.Vol.A.

Consegna nella cassetta postale

La distribuzione viene effettuata in ogni abitazione, con una busta chiusa in plastica che contiene due mascherine, senza alcun contatto diretto con i residenti, come da normativa Covid-19.

Le disposizioni provinciali

Si ricorda che da martedì 7 aprile è entrata in vigore l’Ordinanza del Presidente della Provincia di Trento che prevede l’obbligo di utilizzo della mascherina (leggera) per l’accesso agli esercizi commerciali e la raccomandazione di uso della mascherina per usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale.

La preparazione delle mascherine

In tre strutture provinciali, 54 lavoratori del Progettone hanno confezionato le mascherine al ritmo di 70 mila confezioni al giorno, ognuna contenente due mascherine chirurgiche.

Il contenuto della busta