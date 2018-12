Vigili del fuoco di Primiero, da fine dicembre Mauro Gobber Comandante dopo Giovanni Turra, Vice sarà Ermes Lucian

Connect on Linked in

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea del Corpo Vigili del fuoco di Primiero alla presenza del Dirigente del Servizio Antincendi Ivo Erler, del Presidente della Federazione dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino, Tullio Ioppi e dei due Vice Presidenti Guido Lunelli e Luigi Maturi con il neo Ispettore locale, Alberto Tisot. Dopo una lunga carriera di interventi Giovanni Turra passerà il testimone a Gobber a fine dicembre. Ecco le nuove cariche del Corpo di Primiero

L’assemblea dello scorso 5 dicembre a Primiero

Primiero (Trento) – Assemblea del Corpo lo scorso 5 dicembre a Primiero, ma soprattutto momento di festa per ringraziare il Comandante uscente Giovanni Turra, dopo 42 lunghi anni di servizio attivo nei vigili del Fuoco del Trentino, dei quali 18 da Comandante.

Alla serata erano presenti il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli con il vice Paolo Secco e le assessore Antonella Brunet e Francesca Franceschi. Il sindaco Daniele Depaoli, ha riconfermato ancora una volta la vicinanza al Corpo dei Vigili del Fuoco di Primiero, ricordando il grande lavoro svolto nelle scorse settimane durante l’emergenza maltempo.

Al comandante Turra – ringraziato da tutti i presenti per l’impegno e la professionalità di questi anni – sono stati donati alcuni importanti simboli per i Vigili del fuoco: una statua raffigurante San Floriano, un quadro in legno raffigurante l’incendio della rivetta di Pieve e una fiamma dei Vvf trentini. Durante la serata, non è mancato un rinfresco offerto da Brunet Hotels a tutti i vigili per l’immenso impegno profuso durante i 4 giorni di alluvione che hanno interessato il Comune e l’intera valle di Primiero.

L’intervista a Turra dopo l’emergenza

Le Nuove cariche

Nella stessa sera si sono svolte le designazioni per il nuovo Direttivo che guiderà il Corpo di Primiero dal 28 dicembre prossimo, al compimento del 60° anno di età da parte di Giovanni Turra. Durante l’assemblea, si sono tenute quindi le elezioni per il rinnovo delle cariche.



Nuovo Comandante sarà Mauro Gobber (già Vice Comandante), il quale ha ringraziato i colleghi presenti per la fiducia dimostrata nei propri confronti per una così larga investitura (nella foto sotto con il Comandante Turra e gli altri ospiti presenti). Vice Comandante è stato designato ad ampia maggioranza Ermes Lucian (nella foto), già Capo Squadra .

Capi Plotone sono stati designati Longo Edoardo (riconfermato) e Brunet Alessandro (già Capo Squadra). Capi Squadra sono invece stati designati Salvadori Matteo (riconfermato), Lucian Cristian, Cemin Antonio e Scalet Roberto. Il nuovo magazziniere è stato individuato in Orsingher Damiano, mentre nuovo segretario è stato designato Del Vasto Leonardo. Cassiere invece è stato riconfermato Partel Antonio.