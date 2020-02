Posted on

Anche quest’anno il Wwf propone consigli pratici per ridurre l’impronta ecologica delle feste NordEst – Si parte dall’albero, ‘simbolo’ del Natale: per avere un albero sostenibile (e anche originale), la cosa migliore è addobbare ciò che già abbiamo, le piante che abbiamo in casa o sul terrazzo o gli alberi in giardino. In questo modo […]