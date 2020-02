Posted on

In Provincia, gli sportivi trentini in partenza Trento – Tiziano Mellarini, assessore allo sport della Provincia autonoma di Trento, ha portato oggi il saluto e l’augurio di tutta la comunità trentina, del presidente Ugo Rossi e dell’intero Consiglio provinciale agli atleti, allenatori e dirigenti trentini in partenza per Sochi dove, dal 6 al 23 febbraio, si […]