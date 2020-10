Vigili del fuoco mobilitati a Canal San Bovo per un principio di incendio in zona artigianale

L’allarme è scattato lunedì pomeriggio verso le 14. Danni fortunatamente limitati alla struttura

Canal San Bovo (Trento) – Vigili del fuoco di Canal San Bovo e Primiero mobilitati lunedì pomeriggio in zona artigianale a Canal San Bovo per un principio di incendio che ha interessato il tetto della carpenteria – falegnameria Nicolao/Zeni (ex Nami)

Sul posto sono intervenuti più di 30 vigili del fuoco di Canal San Bovo e dal vicino Primiero con 3 autobotti e una piattaforma.

L’immediato intervento dei volontari, ha evitato danni molto più ingenti alla copertura del capannone. Secondo le prime verifiche le fiamme sarebbero accidentali, innescate alla base del camino.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Primiero.