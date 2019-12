Vigili del fuoco in azione per un incendio a Rocca Pietore

L’immediato intervento ha scongiurato conseguenze ben più gravi

NordEst – Vigili del fuoco del distaccamento di Agordo con 5 unità, un APS e una autobotte, aiutato da personale del distaccamento volontari di Caprile e

Selva di Cadore, ognuno con 5 unità e APS ciascuno, sono intervenuti

per un principio di incendio in un’abitazione a Rocca Pietore in via

Capoluogo.

L’intervento iniziato alle 10:15 di lunedì mattina si è protratto fino alle 13:00 per la

messa in sicurezza del sito. Intervento anche dell’autoscala della Centrale di Belluno con 2 unità. Sul posto forze dell’ ordine e personale SUEM.

