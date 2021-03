Vigili del fuoco in azione per l’incendio di due abitazioni a Varena e Sant’Orsola. Fiamme anche nel bosco a Frassilongo

Mercoledì di grande lavoro per i vigili del fuoco del Trentino

Trento – A Varena in Val di Fiemme, volontari mobilitati per fronteggiare l’incendio che si è sviluppato nel sottotetto di una abitazione. Si tratta di una casa che ospita tre nuclei familiari. Intervento congiunto con i corpi di Varena, Daiano, Carano, Cavalese, Tesero e Castello di Fiemme.

Fiamme anche in una casa a Sant’Orsola, in valle dei Mocheni. Anche in questo caso, mobilitati i vigili del fuoco volontari della zona.

Vigili mobilitati anche in valle dei Mocheni per un vasto rogo boschivo sopra l’abitato di Frassilongo.