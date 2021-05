Vigili del fuoco in azione a Imèr: fumo dall’appartamento, nessun danno grazie all’intervento dei volontari

Fortunatamente nessuna grave conseguenza, lunedì verso le 13

Imèr (Trento) – La chiamata di emergenza è scattata verso le 13 di lunedì nel paese di Imèr, in via San Francesco. L’intervento, su chiamata del 115, per del fumo che usciva da un appartamento della zona.

“Immediato – spiega l’ispettore dei Vigili del fuoco, Alberto Tisot – è scattato l’intervento dei corpi di Imèr e di Mezzano che grazie alla loro velocità hanno evitato conseguenze decisamente più serie.

Si trattava di una persona anziana che ha dimenticato una pentola sul fuoco ed è poi uscita di casa. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno così risolto rapidamente la situazione, ventilando poi accuratamente i locali. Non si registrano fortunatamente persone ferite o gravi danni all’abitazione”.