Vigili del fuoco in azione a Imèr: fumo dall’appartamento, nessun danno grazie all’intervento dei volontari

Posted on

Fondazione Caritro negli ultimi 12 mesi ha sostenuto il territorio non solo con le canoniche misure ordinarie, ma soprattutto con quelle straordinarie che hanno visto un’allocazione di 3,6 milioni di euro per una serie di attività messe in campo per fronteggiare la crisi causata dalla pandemia Covid-19 e per favorire la ripartenza. 2,7 milioni di […]