Vigili del fuoco di Primiero mobilitati per una canna fumaria in fiamme in centro a Fiera

Vigili del fuoco in azione giovedì mattina verso le 8 in pieno centro a Fiera

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) - L’intervento immediato dei Vigili del fuoco di Primiero ha evitato conseguenze peggiori per il tetto dell’abitazione di Fiera. I Vigili del fuoco hanno prontamente domato le fiamme che uscivano dal camino della casa, mettendolo così in sicurezza.

L’allerta è scattata in pieno centro a Fiera, all’angolo tra via Garibaldi e via Fiume, giovedì mattina verso le 8. I proprietari dell’abitazione hanno subito allertato i Vigili del fuoco, dopo aver notato fumo e fiamme provenire dal camino della casa. Fortunatamente non si sono registrati danni alla copertura della casa.