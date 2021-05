Vigili del fuoco di Primiero mobilitati domenica mattina a Tonadico: principio d’incendio in un appartamento, danni limitati

Intervento domenica in un appartamento di Primiero

Primiero (Trento) – Danni fortunatamente limitati domenica mattina in un appartamento di Tonadico, dove sono intervenuti i Vigili del fuoco di Primiero, per un principio d’incendio, che ha interessato la parte esterna di un’abitazione, in una palazzina, nella parte bassa del paese.

La chiamata di emergenza è scattata poco dopo le 10 di domenica 30 maggio. Sul posto si sono diretti i volontari del corpo di Primiero con alcuni mezzi, che in breve tempo hanno messo in sicurezza i locali. Danni limitati si sono registrati al cappotto esterno dell’appartamento e al poggiolo, per cause in corso di accertamento.

In breve

Elisoccorso mobilitato domenica mattina alle 6.30 a Primiero per un intervento sanitario in zona. L’eliambulanza è atterrata alla piazzola di Transacqua per un primario in collaborazione con i vigili del fuoco, che hanno supportato i sanitari del 118.