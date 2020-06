E’ accaduto martedì nel tardo pomeriggio nei pressi del bar Stella in centro paese

Mezzano (Trento) – Vigili del fuoco di Mezzano in azione martedì pomeriggio per un’auto Renault in fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’immediato intervento dei vigili del fuoco volontari ha impedito che l’incendio si propagasse all’intera vettura.

Fiamme domate in poco tempo con limitati disagi al traffico. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per deviare la circolazione.