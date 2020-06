Posted on

Volto noto in provincia di Trento, già presidente del circolo trentino di Curitiba, in questi giorni Ivanor Minatti trascorre la sua ‘quarantena’ poco lontano da Rio. Tutto chiuso, poche fabbriche aperte e molta preoccupazione. Tesi i rapporti politici Rio de Janeiro (Brasile) – Dopo i primi silenzi, ecco che anche in Brasile il coronavirus sta […]