Vicenza, Tre morti per monossido di carbonio

Vittime di origini indiane, probabile intossicazione monossido

Vicenza - Tre uomini di origini indiane sono morti a San Pietro Mussolino a causa probabilmente di una intossicazione da monossido di carbonio. I loro corpi sono stati trovati stamane nell’abitazione in cui risiedevano. La morte sarebbe stata causata dal malfunzionamento di un braciere utilizzato per scaldarsi.

Alle ore 7.50 del 31 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bevilacqua a San Pietro Mussolino rinvenendo all’interno di un’abitazione tre persone decedute per probabile intossicazione di monossido. All’arrivo dei pompieri di Arzignano il personale medico del 118, aveva già constatato la morte di tre uomini di nazionalità indiana di 29, 35 e 40 anni.

All’interno della stanza dove sono state rinvenute le persone la presenza di un braciere di carbonella, presumibilmente usato per scaldarsi e probabile causa dell?incidente.