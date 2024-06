Vicenza, rapina nella villa di Roberto Baggio, sequestrato con la famiglia

I banditi hanno fatto irruzione durante la partita Italia-Spagna e sono rimasti per quaranta minuti

NordEst – Roberto Baggio è stato vittima con i suoi familiari nella tarda serata di giovedì 20 giugno di una violenta rapina nella sua villa a Altavilla Vicentina. Intorno alle 22 una banda di almeno cinque persone armate si è introdotta in casa mentre Baggio e i suoi stavano guardando in televisione la partita Italia-Spagna degli Europei di calcio che si stanno disputando in Germania.

La colluttazione e il sequestro

Baggio ha tentato di affrontare i malviventi, ma dopo una breve colluttazione è stato colpito in fronte con il calcio di una pistola e quindi rinchiuso con i familiari in una stanza. I rapinatori hanno frugato ovunque per quaranta minuti e sottratto orologi, gioielli e denaro. Una volta resosi conto che i malviventi se n’erano andati, Baggio ha sfondato la porta e chiamato i carabinieri.

Una ferita profonda

Il campione è stato portato al pronto soccorso di Arzignano, in provincia di Vicenza, dove è stato medicato con dei punti di sutura in fronte. I carabinieri di Vicenza