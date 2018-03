Vicenza-Padova, perquisizioni a ultras

Connect on Linked in

Disposte da Digos. Furono esposti anche striscioni antisemiti

NordEst – La Polizia sta effettuando su disposizione della Procura di Vicenza decine di perquisizioni a carico di appartenenti a gruppi di ultras padovani coinvolti negli scontri verificatisi lo scorso 27 gennaio 2018, in occasione della partita Vicenza-Padova, allorquando rimasero feriti anche appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Agli indagati sono contesati i reati di travisamento in occasione di manifestazione sportiva, possesso di oggetti atti ad offendere, lancio di materiale pericoloso, violenza/resistenza a pubblico ufficiale aggravata, manifestazioni esteriori del disciolto partito fascista, lesioni personali aggravate.

Infatti, oltre a provocare gli scontri prima dell’inizio della partita, alcuni ultras padovani, durante e dopo il match, si sono evidenziati per l’utilizzo di gestualità tipiche di estrema destra e per l’esposizione di striscioni e cartelli dal contenuto antisemita, fatti peraltro compiuti il 27 gennaio, data in cui ricorreva la “Giornata della Memoria”.

In breve

Incendiata porta moschea – Sconosciuti hanno appiccato il fuoco la scorsa notte a Padova alla porta d’ingresso di una moschea in via Turazza, in zona Stanga. Intorno alle 2 una pattuglia dei carabinieri in perlustrazione ha notato le fiamme che avvolgevano l’ingresso del luogo di preghiera. L’incendio, di lieve entità, è stato spento velocemente. Gli investigatori hanno accertato che si è trattato di un atto doloso, scovando tracce di un liquido accelerante, forse benzina. La struttura ha subito solo lievi danni alla porta. Si indaga per individuare i responsabili e la matrice dell’atto incendiato.

Coppia uccisa, si indaga a tutto campo – I Carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche stanno operando da questa mattina negli spazi esterni e all’interno dell’abitazione della coppia di coniugi uccisi due giorni fa a Cison di Valmarino. Gli esperti hanno analizzato prima il giardino in cui i due, Loris Nicolasi e Anna Maria Niola, erano stati trovati già privi di vita dalla figlia, per poi procedere alla ricerca di elementi utili all’indagine nelle stanze della villetta. Acquista maggior peso l’ipotesi che la famiglia – o almeno uno dei membri – potesse conoscere l’aggressore e che quest’ultimo possa avere un movente economico. L’omicidio, secondo gli investigatori, sembrerebbe sempre di più legato a rapporti fra persone appartenenti a vario titolo alla cerchia delle conoscenze più strette della coppia.