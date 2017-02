Vicenza, Domenica 5 marzo ingresso gratuito al Chiericati e al Naturalistico Archeologico

Connect on Linked in

Il vicesindaco Bulgarini d’Elci accompagnerà i visitatori alla scoperta dei capolavori della rinnovata ala novecentesca

Vicenza – Dopo l’esordio dell’iniziativa – lo scorso 5 febbraio – che consente l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nelle sedi di Palazzo Chiericati e del Museo Naturalistico Archeologico, l’assessorato alla crescita propone domenica 5 marzo il secondo appuntamento per ammirare le collezioni di due musei cittadini senza l’acquisto di alcun biglietto.

L’opportunità si ripresenterà ogni prima domenica dei prossimi mesi, il 2 aprile, 7 maggio, 4 giugno, 2 luglio, 6 agosto, 3 settembre, 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre.

“Dopo il successo dello scorso 5 febbraio – dichiara il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d’Elci – quando sono stati 2.183 i visitatori che hanno colto l’occasione di visitare gratuitamente Palazzo Chiericati ci auguriamo che tante altre persone possano con questa nuova apertura gratuita godere delle bellezze dei nostri musei. Chi è già stato in visita, invece, potrà tornare per conoscere più approfonditamente le opere esposte. Del resto la scelta di rendere gratuito l’ingresso nella prima domenica di ogni mese ha l’obiettivo di avvicinare sempre più persone al patrimonio artistico e alla storia del nostro territorio, a partire dalla scoperta di un polo museale completamente rinnovato. Anche questo, per noi, è democrazia partecipativa”.

Anche domenica 5 marzo, come il mese scorso, i visitatori avranno l’opportunità di avere una guida d’eccezione al nuovo allestimento: il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d’Elci sarà a Palazzo Chiericati dalle 10 alle 13.

Palazzo Chiericati e il Museo Naturalistico Archeologico saranno aperti con i consueti orari dalle 9 alle 17 (ultima entrata alle 16.30).

Anche il Museo del Risorgimento e della Resistenza sarà accessibile gratuitamente domenica 5 marzo: l’ingresso è libero, infatti, durante tutte le giornate di apertura, dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata alle 16.30).

I visitatori si potranno presentare direttamente alla singole sedi museali.

L’accesso alle singole sedi sarà garantito fino alla capienza massima consentita.

Le persone in possesso del biglietto unico (valido 7 giorni), del biglietto per residenti in città e provincia (valido 30 giorni) o del biglietto singolo per l’ingresso a Palazzo Chiericati, avranno un accesso preferenziale.

Tra le altre nuove iniziative promosse dall’assessorato alla crescita per valorizzare il patrimonio museale cittadino è prevista inoltre l’apertura serale di Palazzo Chiericati il terzo venerdì del mese, dalle 20 alle 24.