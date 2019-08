Vicenza, Dolori alla pancia: bimbo di 3 anni muore in ospedale

Connect on Linked in

NordEst – Il piccolo Giulio è spirato lunedì notte dopo essere stato ricoverato due volte in pediatria. Indagano i carabinieri mentre è stata disposta l’autopsia.

A Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza, si attende l’autopsia per capire cosa possa essere accaduto. Ha sconvolto la comunità intera la morte di un bambino di tre anni, apparentemente sano.

Giulio Cortiana è deceduto all’ospedale di Santorso nella notte tra lunedì e martedì dopo il ricovero urgente in pediatria.

Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di lunedì, quando il bambino ha accusato un forte mal di pancia.

La mamma lo ha accompagnato all’ospedale dove è stato visitato e poi dimesso. Ma a casa le condizioni del piccolo Giulio sono peggiorate. Trasportato nuovamente in pediatria, è morto nella notte.

Sul caso indagano i carabinieri, mentre si attende l’intervento della procura per l’autopsia. La direzione dell’Uls 7 intanto in una nota esprime cordoglio alla famiglia e spiega che il personale medico coinvolto nel caso aveva già manifestato la volontà di eseguire un’autopsia per cercare di capire le cause all’origine di questo improvviso decesso, ma nelle ultime ore è intervenuta direttamente la magistratura.