Viceministro Sileri: “Dal primo giugno forse sì a spostamenti tra regioni”

TERAPIA AL PLASMA – “Dobbiamo lavorare sulla terapia, credo che quella sul plasma sia molto promettente . Per il vaccino serve più tempo. Non sono ottimista in un vaccino entro fine anno”. La situazione sanitaria del paese sta migliorando, spiega Sileri “perché oggi conosciamo meglio la malattia e viene trattata precocemente, perché ci sono più posti liberi in ospedale . E potrebbe esserci una stagionalità del virus”. Sulla questione tamponi “è stata fatta una call, nazionale e internazionale, che dura tutta questa settimana per fare un censimento per le possibilità di acquisto di reagenti e tamponi. Andava fatta prima, certo. Da lunedì avremo le risposte”.

MASCHERINE – “Sulle mascherine c’è stato un pasticcio – ha detto il viceministro della Salute Sileri -, che è nato dal fatto che vi era un cospicuo numero di mascherine non certificate e quindi non utilizzabili”.