“In viaggio verso l’Euregio”, ultimi giorni per partecipare all’interessante momento formativo. Molte altre occasioni per i giovani

Primiero (Trento) – E’ possibile iscriversi presso lo Spazio Giovani di Primiero (fronte stazione corriere a Fiera di Primiero) entro il 15 settembre. Scarica tutti i dettagli dell’iniziativa e compila la domanda per partecipare al viaggio studio presso il GECT di Bolzano.

Una giornata per conoscere l’Euregio, sostenuta dai Comuni locali in collaborazione con APPM. Il viaggio sarà organizzato solo se si raggiungono almeno 30 adesioni.

Tutti i dettagli scaricando il modello da compilare e consegnare presso APPM Primiero

Gect/Euregio L’euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino si presenta alla sua popolazione e ai suoi ospiti in modo assai variegato sia geograficamente che culturalmente che linguisticamente. Essa è composta da tre territori di montagna, ognuno con proprie specificità ed anche con molti elementi in comune, tre province con un grande potenziale di sviluppo. L’euroregione è stata istituita nell’anno 2011 sulla base del Regolamento del Parlamento Europeo n. 1082 del 5 luglio 2006 come secondo GECT in Italia (il primo in Austria) e come ventunesimo dell’Unione europea nella consapevolezza del processo di integrazione europea ma già nel 2009 è stato aperto un ufficio comune a Bolzano. Il GECT, quale Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, ha l’obiettivo di facilitare e promuovere la collaborazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri. Esso rappresenta una popolazione di circa 1,8 milioni di abitanti su una superficie totale di 26.255 km2, costituita dalle due Province a statuto speciale di Bolzano-Alto Adige e di Trento nonché dal Land membro della confederazione austriaca Tirolo. L’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino è sempre più diventato nel tempo un crocevia ed allo stesso tempo una piattaforma di sviluppo per culture, lingue, valori e mentalità diversi che si incontrano, si integrano ed arricchiscono a vicenda. L’influsso dell’Europa si è diffuso ovunque e l’opportunità di far propri i principi e quindi i benefits dalla cooperazione transfrontaliera in senso culturale, politico ed economico viene colta con convinzione dalla popolazione e dalle istituzioni del territorio. La collaborazione oltre i confini tra province vicine fa sì che su tutto il territorio si generi plusvalore e ne risulti rafforzato in vista delle sfide della crescita economica e del processo di globalizzazione. In concreto l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino opera su un ricco raggio di attività che toccano in modo più o meno diretto la vita dei suoi cittadini negli ambiti comunicazione, cultura, formazione e gioventù, oltre a ricerca e sviluppo, economia, turismo fino anche a mobilità, salute, ambiente ed energia.