Viaggio in Inghilterra per gli studenti primierotti ma anche progetti di alternanza scuola-lavoro

In breve

Studenti cronisti per un giorno alla RAI di Trento, a Radio Belluno e alla partita di Aquila Basket – Giovani protagonisti, grazie al progetto di alternanza scuola-lavoro ‘Giornalismo e mass media’ volto a renderli più consapevoli rispetto alle peculiarità del mondo dell’informazione stampata e radiotelevisiva e alle diverse figure professionali operanti in questo settore. La visita in RAI, con cui si è concluso il percorso formativo, ha svelato soprattutto alcuni “dietro alle quinte” dell’informazione radiotelevisiva: gli studenti hanno infatti visitato lo studio del TG regionale e assistito ad una riunione di redazione, ma anche partecipato alla diretta del Giornale Radio delle 12.10 e soprattutto al montaggio di due servizi televisivi realizzati col materiale audio-video da loro prodotto. Ad accompagnarli c’erano i giornalisti Stefano Eccher e Gabriele Carletti, che hanno colto l’occasione per approfondire gli argomenti affrontati negli incontri formativi svoltisi in Istituto. Hanno aderito al percorso Giornalismo e mass media 27 studenti di III e IV anno di tutti gli indirizzi, che, grazie alla professionalità dei giornalisti Raffaele Bonaccorso, Manuela Crepaz, Pier Luigi Svaluto Moreolo, Rudy Gaddo e Gabriele Carletti, hanno potuto cogliere molti diversi volti del giornalismo: dall’ambito locale al nazionale, dalla radiocronaca al servizio TV, dalle notizie di nera agli approfondimenti culturali e sportivi. Oltre alla visita in RAI, sono stati momenti formativi importanti anche la partecipazione alle trasmissioni di Radio Belluno e alla recente partita di Aquila Basket contro il Varese. Tra i prodotti finali dei giovani reporter più di 1000 scatti, alcuni articoli e due filmati realizzati dai ragazzi in collaborazione con giornalisti locali e RAI e con la redazione di Aquila Basket, visionabili sul sito dell’Istituto www.scuoleprimiero.it