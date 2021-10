Viadotto Pontet, ancora una domenica di code a Primiero: a quando una soluzione per la viabilità prima dell’inverno? (VIDEO)

Le opere sul viadotto di Pontet, non sono mai state in dicussione, ma la riorganizzazione della viabilità – soprattutto nel weekend – certamente si, soprattutto in vista della stagione invernale. Nei giorni feriali le attese non superano i 10 minuti, con disagi contenuti, ma nel weekend la situazione richiede una soluzione urgente prima dell’apertura degli impianti da sci, con la collaborazione dei vigili del fuoco o con movieri

Primiero (Trento) – Dopo l’interrogazione provinciale dei giorni scorsi del consigliere Michele Dallapiccola (PATT) su tempi e dettagli dell’opera, ci si chiede come si sono attivate le amministrazioni locali, per i problemi alla viabilità in uscita dalla valle?

Viabilità a rischio da troppi anni

Quali provvedimenti intendono adottare, ma soprattutto quali sono stati i rapporti intercorsi tra il vicino Comune di Sovramonte (Belluno) e la Comunità di Primiero, con i suoi Comuni.

Siamo alla seconda domenica – di bassa stagione – con code in uscita dalla valle e residenti che chiedono risposte urgenti anche rispetto ai tempi del cantiere.

Sono in molti a domandarsi in queste ore, che succederà, con il rischio di chiusura nei prossimi mesi del passo Rolle (neve) e del passo Brocon (esbosco legname o neve). Con una interruzione per incidente o una frana sullo Schenèr – facendo gli scongiuri -, alla valle di Primiero resterebbe solo il passo Cereda come sbocco verso il vicino Bellunese/Trentino, per ospedale, studenti, lavoratori o altre necessità.

Ma nella peggiore delle ipotesi nemmeno quest’ultimo transito potrebbe essere operativo, come è avvenuto nel periodo di Vaia. Per questo è importante attivarsi, con la collaborazione di tutti, per evitare situazioni di assoluta emergenza. La viabilità locale richiede da fin troppi anni una soluzione sicura e alternativa, rispetto alle attuali vie di transito: dal Rolle al Brocon, fino allo Schenèr.

Le code di domenica 10 ottobre

Come nei giorni scorsi, grazie alle segnalazioni dei nostri attenti lettori, documentiamo la situazione che si è creata domenica sera 10 ottobre lungo lo Schenèr, in uscita dalla valle di Primiero. L’auspicio, è che guardando le immagini, chi di dovere si attivi quanto prima.