Viadotto Pontet, dopo le segnalazioni dei giorni scorsi: semaforo “intelligente” e movieri nel weekend

Nel weekend sarà presente sul posto il personale moviere. Nei giorni scorsi avevano espresso la loro preoccupazione anche albergatori e impiantisti di Primiero. La fase lavorativa che prevede il senso unico alternato – conferma la Provincia di Trento in una nota -, salvo imprevisti, è prevista fino ai primi giorni di dicembre 2021

Primiero/Sovramonte – I lavori – gestiti e coordinati da Veneto Strade spa – impongono una limitazione alla circolazione attraverso un senso unico alternato. Considerata l’importanza strategica di questa arteria stradale per il Trentino quale principale collegamento con il Primiero e per limitare i disagi alla circolazione, la Direzione di Belluno ha previsto la gestione del senso unico alternato con un semaforo “intelligente” che già dal 14 ottobre rileva la coda formata dai veicoli prolungando il tempo di deflusso in quella direzione di marcia. A partire da questo fine settimana, nelle ore di maggior traffico sarà presente il personale moviere per rendere ancora più snello il deflusso del traffico.

Per le situazioni di emergenza, l’impianto semaforico è dotato anche di un rilevatore acustico della frequenza della sirene, consentendo di attivare in modo automatico la lanterna rossa in entrambi i sensi di marcia. La fase lavorativa che prevede il senso unico alternato – conferma la Provincia in una nota -, salvo imprevisti, è prevista fino ai primi giorni di dicembre 2021.