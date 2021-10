Viadotto Pontet, domenica 3 ottobre di passione lungo lo Schenèr: code di alcuni chilometri in uscita da Primiero (VIDEO)

Posted on

Racconti inediti in un Primiero da scoprire di Ervino Filippi Gilli Primiero (Trento) – In un’epoca in cui nessuno avrebbe potuto pensare a quale livello lo sviluppo tecnologico sarebbe arrivato – Internet tra tutti – per avere quello che oggi chiamiamo web-log (diario in rete – termine che comunemente viene contratto in blog) era necessario […]