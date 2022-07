Viadotto Pontet tra Bellunese e Primiero: riapre lunedì 18 luglio dopo i collaudi, movieri nel weekend (FOTO)

Sarà riaperto a doppio senso di marcia dopo i lavori, che erano iniziati lo scorso 30 settembre

Sovramonte/Primiero – Dopo mesi di cantiere e di code nei periodi più difficili, riapre a doppio senso di marcia da lunedì 18 luglio, il viadotto di Pontet, nel comune di Sovramonte (Belluno). Proprio in queste ore è stata ultimata l’asfaltatura del tratto di strada e in seguito ai collaudi, ci sarà il via libera alla circolazione.

Solo per questo weekend invece, sono garantiti i movieri per evitare posibili code al semaforo, in questo periodo estivo.Il tratto di strada era stato chuso lo scorso 30 settembre 2021. I lavori – gestiti e coordinati da Veneto Strade spa – imponevano una limitazione alla circolazione attraverso un senso unico alternato.

Considerata l’importanza strategica di questa arteria stradale per il Trentino quale principale collegamento con il Primiero e per limitare i disagi alla circolazione, la Direzione di Belluno ha previsto la gestione del senso unico alternato con un semaforo “intelligente” che rilevava la coda formata dai veicoli prolungando il tempo di deflusso in quella direzione di marcia.

Prosegue il cantiere sul ponte di Imèr