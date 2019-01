Viabilità, strade transitabili in Trentino dopo la neve, si raccomanda la prudenza soprattutto sulla strada della Valsugana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La precipitazione nevosa di contenuta intensità ha interessato l’intero territorio provinciale e si è esaurita nel corso della notte. MeteoTrentino prevede cielo molto nuvoloso con qualche debole precipitazione residua a est ma anche schiarite. Intanto tutte le strade principali sono transitabili, senza particolari difficoltà

Trento – Si raccomanda però di viaggiare con prudenza e con la necessaria dotazione invernale, per la presenza di possibili tratti ghiacciati, in considerazione delle temperature relativamente rigide, soprattutto nelle zone più in quota.

La situazione in dettaglio

Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA

Particolare attenzione lungo la S.S. 47 della Valsugana: si raccomanda di moderare la velocità per possibile presenza di localizzati tratti ghiacciati. Lo spessore della neve caduta in valle è dell’ordine di 10 centimetri.

Altopiano di Pinè, Panarotta e alta Val dei Mocheni: lo spessore della neve è di circa 15-20 centimetri, mentre nell’Altopiano di Lavarone e Luserna è di circa 15-20 centimetri. Attualmente non si registrano particolari problemi alla viabilità.

Strade sett 2 – BASSA VALSUGANA E PRIMIERO

Particolare attenzione lungo la S.S. 47 della Valsugana, si raccomanda di moderare la velocità per possibile presenza di localizzati tratti ghiacciati. Lo spessore della neve in valle è dell’ordine di 10-15 centimetri. In quota sui passi sono caduti circa 20 centimetri di neve.

Si ricorda la chiusura stagionale della S.P.31 del Passo Manghen da località Baessa (km 15+500) a località Piazzol a Molina di Fiemme nel Comune di Castello-Molina di Fiemme (km 38+520).

Strade sett 3 – VALLI DI FIEMME E FASSA

Si registrano quantitativi di neve tra i 10 centimetri nelle valli ai 20 centimetri sui passi, senza particolari problemi per la viabilità.

Strade sett 4 – TRENTO – MONTE BONDONE – PAGANELLA

La neve caduta è compresa tra i 10 e i 15 centimetri, passando dal fondovalle alle località in quota: Bondone in località Vason – Viote, Altopiano della Paganella. Attualmente non si registrano particolari problemi alla viabilità.

Strade sett 5 – VAL DI NON E SOLE

Lo spessore della neve caduta è compreso tra i 10 ed i 15 centimetri passando dalle zone di fondovalle fino alle zone più in quota dell’alta Val di Sole. Non si registrano problemi per la viabilità.

Strade sett 6 – VALLI GIUDICARIE – VAL RENDENA

Si registrano quantitativi di neve tra i 5 ed i 12 centimetri salendo dalla bassa valle del Chiese fino all’alta Val Rendena, senza particolari problemi per la viabilità.

A causa delle basse temperatura si raccomanda di prestare attenzione a possibili tratti ghiacciati in particolare nell’attraversamento di ponti o viadotti ed all’interno delle gallerie.

Strade sett 7 – ZONA ALTO GARDA, VAL DI LEDRO E VAL DI GRESTA

La nevicata ha interessato anche la zona in riva al Lago di Garda, dove sono caduti tra i 2 ed i 5 centimetri di neve.

Spessori maggiori, fino a 10 centimetri, si sono misurati lungo le strade più in quota della val di Gresta e della val di Ledro, senza particolari problemi per la viabilità.

Strade sett 8 – VALLAGARINA E ALTOPIANO DI FOLGARIA

Da Avio verso nord sono caduti circa 5-6 centimetri di neve in valle e circa 8-12 centimetri nelle parti più in quota delle seguenti località: Folgaria – Passo Coe – Passo Sommo; Brentonico – San Valentino – Monte Baldo – Alta Vallarsa – Pian delle Fugazze. Attualmente non si registrano particolari problemi alla viabilità.

In breve

Infrastrutture e sicurezza sul tavolo degli albergatori di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi

Olimpiadi invernali. Fugatti ad Anterselva: tutti uniti per rilanciare la candidatura dei nostri territori

OCSE Trento: al lavoro per lo sviluppo locale

Expo Riva Hotel, mercoledì la presentazione della 43° edizione

“Exitus, il Passaggio”: un’avventura cinematografica targata Trentino

Scuola Mach, vicina al territorio. L’assessore Zanotelli: “Cari studenti siete il futuro dell’agricoltura trentina”

Lupi, istituito il tavolo di coordinamento tra forze dell’ordine e corpi provinciali

Bisesti: “Complimenti a te ma anche alla tua famiglia che ti sostiene e ti supporta”