Via libera dall’Austria al corridoio Germania-Italia per turisti

Posted on

Via libera della prima commissione alla riforma Carlo Daldoss su comuni e comunità di valle. Entro novembre l’approvazione in aula. Non mancano le novità >Il via libera in Commissione alla Riforma >Riforma, le novità e i molti dubbi Trento – Altri 8 Comuni del Trentino hanno scelto la strada della fusione e creare così tre amministrazioni […]