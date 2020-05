Via libera dall’Austria al corridoio Germania-Italia per turisti

Possono attraversare il paese senza fare soste da metà giugno. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz tiene chiuso il Brennero, ma Il diritto di passaggio attraverso il Tirolo sarà comunque possibile

Austria – I turisti dalla Germania e dalla Svizzera potranno attraversare l’Austria per raggiungere l’Italia. Come informa il sito del ministero degli Interni di Vienna, già adesso l’Austria può essere attraversata non facendo soste.

Lo ribadisce anche Hermann Gahr, responsabile per i rapporti con l’Alto Adige del partito popolare Oevp. “Che l’Austria impedisca il passaggio ai turisti tedeschi che vogliono raggiungere l’Alto Adige è una favola che evidentemente è stata raccontata con uno scopo preciso”, dice sulla stampa l’esponente del partito del cancelliere Kurz.

La mossa del cancelliere Sebastian Kurz non fermerà il traffico turistico tra il centro Europa e l’Italia. Semmai, solo i cittadini austriaci. Lo ribadisce il presidente della giunta provinciale altoatesina Arno Kompatscher, ricordando che i cittadini di altri paesi europei possono attraversare il corridoio tirolese da Brennero a Kufstein, secondo le regole dei paesi di provenienza.

Se la situazione sanitaria non peggiorerà, l’Italia aprirà le sue frontiere il 3 giugno, la Germania il 16 dello stesso mese.