Via libera dalla Santa Sede: Gletter nuovo Vescovo di Innsbruck

La nomina ufficiale comunicata nel ‘Bollettino della Santa Sede’

Innsbruck (Austria) – Via libera a Hermann Gletter come Vescovo della diocesi di Innsbruck. Lo conferma il Vaticano attraverso il bollettino periodico della “Santa Sede”: “Il Papa ha nominato Vescovo di Innsbruck, in Austria, il Rev.do Hermann Glettler, finora Vicario Episcopale per la Caritas e per l’Evangelizzazione nella diocesi di Graz-Seckau, nato l’8 gennaio 1965 a Übelbach (Steiermark).

Chi è il nuovo Vescovo

Dopo la maturità presso il Seminario minore della diocesi di Graz è entrato nel Seminario maggiore e ha compiuto gli studi presso la Facoltà Teologica dell’Università di Graz con il grado di Magister. Nel contempo ha anche conseguito il Magister in Storia dell’Arte presso la medesima Università. È stato ordinato sacerdote il 23 giugno 1991, incardinandosi nel clero di Graz-Seckau.

In seguito è stato Cappellano nonché Curato per la Pastorale giovanile, prima della nomina a Parroco di Graz-St. Andrä e di Karlau nel 1999. Dal 2015 è Vicario Episcopale per la Caritas e per l’Evangelizzazione.

L’anticipazione dalla stampa tirolese

La notizxia era stata anticipata nei giorni scorsi dalla ‘Tiroler Tageszeitung online’ che sottolineava: “è una scelta di Roma. Ci sono voluti 22 mesi per giungere alla decisione di nominare il vicario della diocesi di Graz-Seckau quale successore del vescovo Manfred Scheuer ora vescovo di Linz, dice il giornale riferendosi a fonti romane. Gletter, che proviene dalla Stiria, sarebbe il terzo vescovo non tirolese che ricoprirebbe quest’incarico. L’ultimo vescovo del luogo era Reinhold Stecher, morto nel 2013, ricorda il sito della Tt di Innsbruck.

Fra Papa Francesco e la Congregazione dei vescovi ci sarebbero state forti divergenze in merito a questa nomina, riferiva nei giorni scorsi il giornale. Fatto sta che le indicazioni della Chiesa locale non sono state prese in considerazione e in queste ore sarebbe arrivata l’ufficializzazione.