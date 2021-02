Via libera dalla Provincia al Comitato Parco Paneveggio Pale di San Martino, salvo sorprese Valerio Zanotti verso la Presidenza

Posted on

Secondo il 17° Rapporto Trimestrale sono 2.317 le start up innovative che hanno richiesto, e ottenuto, un prestito agevolato dal Fondo di Garanzia per le PMI, per un totale che supera abbondantemente gli 800 milioni di euro. Sono 739 le imprese che hanno ricevuto un doppio prestiti, per un totale di 3.941 operazioni finanziate NordEst […]