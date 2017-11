Via libera dalla Commissione Affari costituzionali al distacco di Sappada

Connect on Linked in

La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato la legge che prevede il distacco del comune di Sappada dal Veneto e la sua aggregazione al Friuli Venezia Giulia

NordEst – La legge andrà in Aula la prossima settimana per il sì definitivo, visto che il Senato l’ha già approvata. Ma la legge ha provocato il voto contrario dei deputati veneti del Pd, Roger De Menech, Alessandro Naccarato e Simonetta Rubinato, in polemica col proprio gruppo guidato dal triestino Ettore Rosato.

Il referendum comunale per chiedere il distacco dal Veneto si è tenuto a marzo del 2008, e quanti si sono opposti alla legge hanno sostenuto, come ha detto De Menech, “che in 10 anni è cambiato il mondo, da ultimo anche con il referendum per l’autonomie del Veneto”.