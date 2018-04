Via libera alla fattura elettronica anche per i privati: rivoluzione fiscale per le partite iva

Connect on Linked in

Arriva il via libera Ue all’introduzione della fatturazione elettronica generalizzata

NordEst – Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 aprile, infatti, è stata pubblicata la Decisione di esecuzione 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 con la quale “l’Italia è stata autorizzata a introdurre la ‘misura speciale di deroga’ agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune dell’Iva”.

In tal modo, ricorda ‘Fisco Oggi’ – rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate – “ricevono ‘copertura europea’ le disposizioni recentemente previste dalla legge di bilancio 2018 che stabiliscono, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati (articolo 1, comma 909 e seguenti, legge 205/2017)”.

LA LEGGE – Normativa con la quale, inoltre, è stato previsto che “dal 1° gennaio 2019 è abrogato l’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro); sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario (cfr articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cfr articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011)”.

E ancora, si legge su ‘Fisco Oggi’, “per l’omissione della fattura elettronica tra privati si applica la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva (dal 90 al 180% dell’imposta, con un minimo di 500 euro ovvero in misura fissa, da 250 a 2mila euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo)”.

IN ANTICIPO – Inoltre, “si stabilisce che l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le fatture relative: alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori; alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione”.

Così, con la decisione del Consiglio Ue 2018/593, tali disposizioni della legge di bilancio – “che introducono nell’ordinamento tributario italiano la ‘misura speciale’ dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica – ricevono la copertura del diritto unionale”.

QUANDO – Sotto il profilo temporale, “l’autorizzazione ha effetto dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021. Tuttavia, qualora lo ritenesse necessario, l’Italia potrà comunque chiedere una proroga della deroga, estendendone quindi l’efficacia temporale”.

In merito alla deroga già concessa al nostro Paese, secondo la Cna, “è evidente che per le imprese la fatturazione elettronica obbligatoria costringe a sostenere nuovi costi e a mettere in atto sforzi organizzativi ingenti che non possono rischiare di essere vanificati dopo tre anni”. Per questo è necessario un “semestre di sperimentazione nel quale dovrà essere consentito il doppio regime di fatturazione, su carta e digitale”.

DOPPIO REGIME – L’Ue ha quindi concesso all’Italia “una deroga alla direttiva sull’Iva autorizzando la fatturazione elettronica obbligatoria dal primo luglio 2018 al 31 dicembre 2021”, stabilendo l’autorizzazione temporanea “la cui eventuale proroga sarà subordinata a tre condizioni: che sia stato efficace il contrasto all’evasione Iva; che si sia ottenuta una semplificazione nella riscossione delle imposte; che il tutto non abbia comportato nessun aumento degli oneri amministrativi sulle imprese”.